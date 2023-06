Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: le Xigduo XR approuvé en Chine information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 10:22









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son Xigduo XR (soit dapagliflozine et chlorhydrate de metformine à libération prolongée) a été approuvé par l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) pour le traitement des adultes atteints de diabète de type 2 (DT2).



Le Xigduo XR est la seule combinaison à dose fixe de ce type à être approuvée en Chine et offre une option de traitement de première intention qui peut améliorer le contrôle glycémique chez les patients atteints de DT2.



' Les personnes atteintes de diabète de type 2 ont souvent des comorbidités telles que l'insuffisance cardiaque et la maladie rénale chronique', indique Ruud Dobber, vice-président exécutif de unité commerciale BioPharmaceuticals chez AstraZeneca.



' L'approbation bienvenue représente une avancée importante dans une meilleure gestion de cette maladie', ajoute-t-il en substance.



Xigduo XR est déjà approuvé 'aux États-Unis, en Australie et dans d'autres régions', souligne la laboratoire.





