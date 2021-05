Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : le vaccin Covid autorisé au Japon Cercle Finance • 21/05/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir aujourd'hui que son vaccin contre la Covid-19, le Vaxzevria, a été autorisé dans le cadre d'une procédure d'utilisation d'urgence au Japon, pour l'immunisation des personnes de 18 ans et plus. L'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux recommande d'administrer le sérum en injection intramusculaire sous forme de deux doses de 0,5 ml avec un intervalle de quatre à 12 semaines - un intervalle de plus de huit semaines étant préférable pour maximiser son efficacité. ' Dans les essais cliniques, ce schéma posologique s'est avéré bien toléré et efficace pour prévenir la Covid-19 symptomatique, sans cas sévère ni hospitalisation plus de 14 jours après la deuxième dose ', assure le laboratoire. La production du vaccin au Japon est déjà en cours et les premières doses devraient être disponibles dans les semaines à venir.

