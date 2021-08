Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : le vaccin antigrippal lancé aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 14:16









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi la disponibilité aux Etats-Unis de son vaccin antigrippal administré par voie intranasale en vue de la nouvelle saison de la grippe. FluMist Quadrivalent, un vaccin sans aiguille qui protège contre différentess souches du virus de la grippe, a été approuvé en 2003 par la FDA. Le sérum peut désormais être administré chez les patients de deux à 49 ans. D'après AstraZeneca, la majeure partie des livraisons des doses du sérum devrait être livrée d'ici à la mi-septembre.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.76%