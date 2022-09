Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: le traitement anti-Covid approuvé dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 10:11









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi qu'Evusheld avait été approuvé dans l'Union européenne pour le traitement du Covid-19 chez les adultes et les adolescents n'ayant pas besoin d'apport d'oxygène mais présentant des risques d'évoluer vers une forme sévère de la maladie.



L'autorisation de la Commission européenne, qui concerne les patients d'au moins 12 ans pesant plus de 40 kg - s'appuie sur les résultats d'une étude de phase III.



Cet essai a montré qu'une administration intramusculaire d'Evusheld, une association d'anticorps à longue durée d'action, assurait une protection 'statistiquement significative' des patients contre les formes sévères du Covid et un éventuel décès en comparaison d'un placebo.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.72%