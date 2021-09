Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : le titre s'envole, soutenu par un analyste information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 17:43









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +4,3% à la Bourse de Londres. Credit Suisse a confirmé ce matin son conseil à Surperformer avec un objectif de cours de 9000 p. Le groupe a annoncé les principaux résultats positifs d'une analyse intermédiaire planifiée de son essai de phase 3 PROpel dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC). ' Nous relevons nos prévisions pour Lynparza, le pic des ventes dans le cancer de la prostate passant de 500 millions de dollars à 1,5 milliard de dollars. Nous supposons une probabilité d'approbation de 90% dans le cadre du PROpel '. ' Sur la base du bénéfice par action de la société, AZN se négocie sur un P/E de 16,8 fois à l'horizon 2022, soit une prime de 17% par rapport à ses homologues européens majeurs à 15,7 fois ' rajoute l'analyste. Rappelons que Lynparza est en partenariat avec Merck sur la base d'un partage des bénéfices 50/50.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +4.20%