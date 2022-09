Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: le titre recule après une dégradation information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - L'action AstraZeneca s'inscrit en baisse jeudi à la Bourse de Londres, pénalisée par un abaissement d'opinion des analystes de Credit Suisse.



Les équipes de la banque suisse ont dégradé ce matin leur conseil sur le titre à 'neutre' contre 'surperformance' auparavant, avec un objectif de cours maintenu à 11.000 pence.



Dans leur note, les professionnels jugent que la valorisation boursière du groupe biopharmaceutique est devenue 'moins attractive' après la forte performance du titre depuis le début de l'année.



D'après Credit Suisse, cette dynamique favorable montre que les investisseurs ont désormais bien intégré les catalyseurs que constituent Enhertu et DS-1062 (traitement du cancer du poumon) à court terme.



A 10h45 (heure de Londres), le titre perdait 1,1% alors que le marché boursier britannique avançait au même moment de 0,5%.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.49%