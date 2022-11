Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: le PADAC partagé sur l'inhalateur anti-asthme information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 12:19









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que le comité consultatif sur les médicaments contre les allergies pulmonaires (PADAC) de la Food and Drug Administration (FDA) a émis une évaluation favorable (à 16 voix contre 1) quant au rapport avantage/risque du PT027 (albutérol/budésonide) en tant que traitement de l'asthme chez les personnes âgées de 18 ans et plus.



En revanche, chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, le comité a voté par 9 voix contre 8 que les données n'étayaient pas une évaluation bénéfice/risque favorable pour l'utilisation de PT027 commet traitement de l'asthme.



De la même manière, chez les enfants âgés de 4 à 11 ans, le comité a voté à 16 contre 1 que les données n'étayaient pas une évaluation favorable du rapport bénéfice/risque du PT027.



AstraZeneca rappelle que le PT027 est un inhalateur-doseur pressurisé (pMDI) contenant de l'albutérol, un bêta2-agoniste à courte durée d'action (SABA) et du budésonide, un anti-inflammatoire inhalé corticostéroïde (ICS).



Au cours du premier semestre 2022, la FDA a accepté la demande de nouveau médicament (NDA) pour PT027 et a fixé une date pour la loi sur les frais d'utilisation des médicaments sur ordonnance pour le premier semestre 2023.







