AstraZeneca : le Lynparza recommandé par un comité de la FDA Cercle Finance • 18/12/2019 à 11:52









(CercleFinance.com) - AstraZeneca indique qu'un comité consultatif de la FDA a recommandé à l'agence d'approuver le Lynparza d'AstraZeneca et de Merck, pour le traitement d'une forme de cancer du pancréas métastatique. Dans un essai de phase III, Lynparza a en effet presque doublé le temps que les patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique vivaient sans progression de la maladie, ni décès.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.36%