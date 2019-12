Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : le Lynparza approuvé en Chine Cercle Finance • 05/12/2019 à 12:55









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce ce jeudi que le Lynparza a été approuvé en Chine, en tant que traitement de première intention d'une forme de cancer de l'ovaire. Cette approbation est basée sur les résultats d'un essai de phase III, qui a montré que le Lynparza réduisait de manière significative le risque de progression de la maladie ou de décès de 70% par rapport au placebo. Rappelons qu'en 2017, AstraZeneca et son partenaire américain Merck avaient annoncé une collaboration stratégique en oncologie, afin de développer et commercialiser conjointement Lynparza.

