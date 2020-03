Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : le Lokelma approuvé au Japon Cercle Finance • 26/03/2020 à 12:38









(CercleFinance.com) - Le groupe AstraZeneca annonce ce jour que le Lokelma a été approuvé au Japon pour le traitement des patients présentant des taux élevés de potassium dans le sang. Cette approbation intervient alors que plus de 300.000 patients au Japon souffrent actuellement d'hyperkaliémie, généralement à la suite d'une maladie rénale chronique. Cette maladie est considérée comme une affection potentiellement mortelle car elle peut provoquer des effets secondaires graves, tels qu'un arrêt cardiaque. Le Lokelma est désormais approuvé pour le traitement de l'hyperkaliémie aux États-Unis, dans l'UE, au Canada, en Chine et au Japon.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -3.17%