AstraZeneca : le Japon approuve Saphnelo dans le lupus

Cercle Finance • 28/09/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi que le Ministère japonais de la santé avait approuvé l'utilisation de Saphnelo dans le traitement du lupus systémique. Le lupus systémique, aussi connu sous le nom de lupus érythémateux disséminé, est une maladie auto-immune grave qui se caractérise par la production d'anticorps antinucléaires dirigés contre l'ADN natif. Saphnelo a déjà été approuvé aux Etats-Unis pour le traitement des formes modérée à sévère de la maladie. Dans l'Union Européenne, il fait aujourd'hui l'objet d'une procédure d'enregistrement auprès des autorités sanitaires. AstraZeneca avait fait l'acquisition des droits exclusifs du médicament dans le cadre d'un accord de collaboration conclu avec l'américain Medarex en 2004.

