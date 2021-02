Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : le Forxiga approuvé en Chine Cercle Finance • 04/02/2021 à 10:56









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que le Forxiga (dapagliflozine) a été approuvé en Chine comme traitement chez l'adulte souffrant d'insuffisance cardiaque (classe NYHA II-IV) avec une fraction d'éjection réduite (HFrEF). L'approbation de la National Medical Products Administration (NMPA) de Chine est basée sur les résultats positifs d'un essai de phase III publié dans le New England Journal of Medicine. 'Les résultats et l'approbation d'aujourd'hui ouvrent une nouvelle norme de soins pour les millions de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque en Chine ', a réagi Junbo Ge, professeur, directeur et conseiller au sein du département de cardiologie de l'hôpital Zhongshan, en Chine.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.65%