AstraZeneca: le dividende annuel augmenté de 7%

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi une hausse de 7% de son dividende au titre de l'exercice 2024, qui passera à 3,10 dollars par action, contre 2,90 dollars par titre jusqu'ici.



Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique explique que cette augmentation reflète la confiance dont il témoigne dans ses métiers ainsi que sa volonté de faire évoluer de manière 'progressive' sa politique de versement de dividendes.



AstraZeneca précise que ce relèvement a été décidé en fonction des priorités qui ont établies en matière d'allocation du capital, mais aussi en tenant compte de ses projets d'acquisitions et de développement de l'activité.



Cette annonce intervient alors que le groupe tiendra dans l'après-midi son assemblée générale annuelle.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.32%