AstraZeneca: le CHMP rend un avis favorable dans l'HPN

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que le CHMP avait rendu un avis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne pour Voydeya, son traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN).



L'opinion positive du CHMP concerne le traitement des patients adultes atteints de la forme de la maladie se caractérisant par une anémie hémolytique résiduelle, précise le laboratoire dans un communiqué.



Cet inhibiteur du facteur D, administré par prise orale, a été développé en tant que traitement complémentaire de la thérapie standard, qui repose généralement sur Ultomiris et Soliris, deux médicaments appartenant déjà AstraZeneca, pour la prise en charge de cette indication précise qui représente entre 10% et 20% des personnes touchées par l'HPN.



La pathologie se manifeste par une thrombose vasculaire susceptible de provoquer des symptômes tels que des douleurs abdominales ou des céphalées, outre un gonflement des jambes ou des bras.





