AstraZeneca : le CHMP recommande le Forxiga dans l'UE

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que le Forxiga (dapagliflozine) a été recommandé par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) dans l'Union européenne pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) chez les adultes avec et sans diabète de type 2 (DT2). Le CHMP de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a fondé son avis positif sur les résultats de l'essai de phase III qui a montré que Forxiga réduisant de manière significative le risque de décès, quelle qu'en soit la cause, par rapport au placebo. ' Cet avis positif du CHMP souligne le potentiel de Forxiga à transformer les futurs soins de la maladie rénale chronique et nous rapproche un peu plus de la fourniture d'une nouvelle option de traitement indispensable à des millions de patients dans l'UE', a réagi Mene Pangalos, vice-président exécutif chargé de la R&D BioPharmaceuticals, chez AstraZeneca.

