AstraZeneca: le CHMP recommande d'approuver Tagrisso en UE

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que Tagrisso (osimertinib), en association avec le pemetrexed et une chimiothérapie à base de platine, a été recommandé par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour approbation dans l'UE pour le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) EGFR-muté, localement avancé ou métastatique.



Cette recommandation est basée sur les résultats d'un essai de phase III montrant une réduction de 38 % du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à la monothérapie avec Tagrisso.



La survie sans progression médiane était de 25,5 mois avec l'association de la chimiothérapie, contre 16,7 mois pour la monothérapie.



'La nouvelle d'aujourd'hui renforce l'importance de Tagrisso en tant que thérapie de base dans le cancer du poumon muté EGFR', a commenté Susan Galbraith, Vice-Présidente Exécutive en charge de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.





