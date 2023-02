Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: le Calquence en comprimés approuvé dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 10:22









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que la formulation en comprimés du Calquence (acalabrutinib) a été approuvée dans l'Union européenne (UE) pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC).



L'approbation par la Commission européenne fait suite à l'avis favorable du comité des médicaments à usage humain et s'appuie sur les résultats des essais ELEVATE-PLUS publiés dans la revue Blood de l'American Society of Hematology.



' De nombreux patients atteints de leucémie lymphoïde chronique nécessitent un traitement quotidien d'agents réducteurs du reflux gastro-oesophagien. La formulation en comprimés de Calquence permet une co-administration avec ces médicaments, ce qui permet à davantage de patients atteints de leucémie lymphoïde chronique de recevoir ce traitement', indique en substance Paolo Ghia, directeur du programme de recherche stratégique sur la LLC, Università Vita-Salute San Raffaele à Milan.





