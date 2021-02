Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : le BPA ajusté en hausse de 18% en 2020 Cercle Finance • 11/02/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - AstraZeneca dévoile un BPA ajusté de 4,02 dollars au titre de l'exercice 2020, un chiffre très légèrement supérieur au consensus et en progression de 18% à taux de change constants (tcc) par rapport à l'exercice précédent. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 26,6 milliards de dollars, gagnant 10% à tcc par rapport à 2019, tiré par la hausse des ventes (+11% à tcc) tandis que l'activité issue des collaborations chute de 11% à tcc. La tendance est globalement identique au 4e trimestre, avec une progression de 10% à tcc du chiffre d'affaires, à 7,4 milliards de dollars. Pour 2021, le laboratoire table sur une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres (vraisemblablement 13 à 15%) et sur un BPA ajusté compris entre 4,75 et 5 dollars.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.17%