Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : lance une étude pour le cancer de l'ovaire Cercle Finance • 12/11/2019 à 16:15









(CercleFinance.com) - AstraZeneca et son partenaire américain Aravive ont annoncé avoir entamé les essais cliniques de phase 1/2 d'un traitement pour les patients atteints d'un cancer épithélial de l'ovaire récurrent résistant au platine. L'essai portera sur l'association du durvalumab d'AstraZeneca et de l'AVB-500 d'Aravive. L'essai clinique - pour le recrutement des patients - est financé conjointement par Aravive et AstraZeneca.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.73%