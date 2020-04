Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : lance un essai clinique contre le Covid-19 Cercle Finance • 14/04/2020 à 16:08









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce le lancement d'un essai clinique mondial pour évaluer les effets de son médicament contre le cancer du sang Calquence sur ce qui est décrit comme une 'réponse immunitaire exagérée' qui affecte les patients hospitalisés pour une infection au COVID-19. La première partie de l'étude évalue l'ajout de Calquence aux soins chez les patients hospitalisés qui ne sont pas en soins intensifs. La deuxième partie évalue l'ajout de Calquence aux soins de soutien dans une cohorte de patients en soins intensifs. L'essai devrait ouvrir dans les prochains jours aux États-Unis et dans plusieurs pays européens.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +6.61%