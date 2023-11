Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: lance la société de santé numérique Evinova information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 09:39









(CercleFinance.com) - AstraZeneca lance Evinova, une entreprise de technologie de la santé visant à accélérer l'innovation dans le secteur des sciences de la vie, la réalisation d'essais cliniques et de meilleurs résultats pour la santé.



Les solutions de santé numérique à l'échelle mondiale d'Evinova permettent de servir les promoteurs d'essais cliniques, les organisations de recherche clinique (CRO), les équipes de soins sur les sites d'essais cliniques et les patients



Les premières collaborations stratégiques avec les CRO Parexel et Fortrea, leaders mondiaux, permettent d'offrir les solutions de santé numérique d'Evinova à leur large base de clients.



Evinova fournira des solutions technologiques établies aux sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et aux ORC pour soutenir la recherche clinique à l'échelle mondiale.



Ces technologies ont déjà été utilisées dans le cadre de plusieurs essais cliniques parrainés par AstraZeneca dans plus de 40 pays.



Pascal Soriot, directeur général d'AstraZeneca, a déclaré : ' L'avenir du développement des médicaments peut être accéléré grâce aux solutions numériques. Nous pensons que la combinaison de l'expertise scientifique et de l'expérience d'Evinova dans le développement de technologies numériques basées sur l'IA à grande échelle offre une réelle opportunité d'améliorer fondamentalement les soins aux patients, de stimuler la transformation des soins de santé et de réduire les émissions de carbone '.





