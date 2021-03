Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : la Suède choisie comme pays membre d'origine Cercle Finance • 05/03/2021 à 11:03









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé jeudi avoir choisi la Suède comme pays membre d'origine suite à la finalisation du divorce entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Le laboratoire explique que cette décision signifie qu'il devra désormais présenter ses documents financiers réglementaires auprès des autorités boursières suédoises, conformément à la législation européenne. Ces notifications incluront notamment les franchissements de seuil devant être déclarés par ses actionnaires. Parallèlement, AstraZeneca continuera de présenter ses obligations d'information aux autorités financières britanniques, le groupe conservant son statut de société anonyme britannique ('UK PLC') ainsi que son siège social au Royaume-Uni. La directive 'transparence' de l'Union Européenne impose aux émetteurs de valeurs mobilières de choisir un pays défini en tant qu'Etat membre d'origine.

