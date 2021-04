Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : la publication trimestrielle bien accueillie Cercle Finance • 30/04/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice en hausse au titre du premier trimestre, une performance davantage due à la vigueur de ses traitements contre le cancer qu'aux ventes de vaccins contre le Covid. Le laboratoire anglo-suédois a annoncé ce matin un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 11% en données comparables. Les revenus de sa branche d'oncologie ont grimpé de 16% à données comparables, pour totaliser plus de trois milliards de dollars, les ventes de Tagrisso (cancer du poumon) et d'Imfinzi (cancer de la vessie) ayant respectivement augmenté de 13% et 17%. A titre de comparaison, les ventes de vaccins contre le Covid-19 n'ont, elles, représenté que 275 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année. Au total, le bénéfice par action 'core' a progressé de 53% à données comparables pour s'établir à 1,63 dollar. Suite à cette performance qualifiée de 'robuste', le groupe a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2021, qui incluent notamment un BPA 'core' allant de 4,75 à cinq dollars. La publication était accueillie favorablement vendredi à la Bourse de Londres, où l'action AstraZeneca progressait de 2,7% dans les premiers échanges.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +4.32%