AstraZeneca : la Norvège suspend à son tour la vaccination

(CercleFinance.com) - Alors que l'Autorité danoise de la santé et des médicaments a annoncé aujourd'hui la suspension de la campagne de vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin d'AstraZeneca, 'jusqu'à nouvel ordre ', la Norvège annonce ce soir suspendre également l'utilisation du vaccin britannique. Cette décision intervient après plusieurs alertes concernant des cas graves de caillots sanguins chez des personnes ayant été vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca, dont un décès au Danemark. 'Nous attendrons des informations pour voir s'il existe un lien entre l'administration du vaccin et ce cas', a déclaré Geir Bukholm, directeur de la Division du contrôle des infections et de la santé environnementale à l'Institut norvégien de santé publique. ' Nous demanderons aux professionnels de santé qui soupçonnent une telle association de le signaler dès que possible ', a-t-il ajouté, précisant que ' s'il existe une association entre le vaccin et un caillot sanguin, ce serait un effet secondaire extrêmement rare '.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -2.73%