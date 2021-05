Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : la GB va enquêter sur le rachat d'Alexion Cercle Finance • 25/05/2021 à 10:32









(CercleFinance.com) - L'autorité de la concurrence britannique a annoncé mardi le lancement d'une enquête concernant le projet d'acquisition de l'américain Alexion Pharmaceuticals par AstraZeneca. Dans une communication diffusée sur son site Internet, la CMA (Competition and Markets Authority) explique redouter que l'opération débouche sur un affaiblissement de la concurrence en Grande-Bretagne. Cette acquisition de 39 milliards de dollars, annoncée en fin d'année dernière, doit permettre à AstraZeneca d'implanter à Boston un pôle spécialisé dans les maladies rares, censé afficher des taux de croissance à deux chiffres. Dans le document dévoilé ce matin, la CMA invite les parties concernées par les conséquences du rapprochement à s'exprimer dans le cadre de son enquête d'ici à la date du 3 juin. La date-butoir pour la fin de son enquête de 'phase 1' est, elle, fixée au 20 juillet, à la suite de quoi une enquête approfondie de 'phase 2' pourrait être ouverte. L'action AstraZeneca perd actuellement 0,3% en Bourse de Londres.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.52%