AstraZeneca : la GB autorise l'acquisition d'Alexion

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi que l'autorité britannique de la concurrence avait autorisé l'acquisition de l'américain Alexion après avoir enquêté sur cette opération à 39 milliards de dollars. La CMA (Competition and Markets Authority) avait décidé au mois de mai dernier de lancer une enquête concernant ce projet de rapprochement, redoutant un affaiblissement de la concurrence en Grande-Bretagne. A la suite de cette approbation, AstraZeneca, qui avait déjà reçu le feu vert de l'Union européenne pour l'opération, prévoit de finaliser le rachat dès le 21 juillet. Pour mémoire, AstraZeneca avait annoncé l'acquisition d'Alexion fin 2020, avec l'objectif d'implanter à Boston un pôle spécialisé dans les maladies rares.

