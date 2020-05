Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : la FDA valide un traitement cardiaque Cercle Finance • 06/05/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce ce mercredi que le Farxiga a été approuvé aux États-Unis pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chez les patients présentant une fraction d'éjection réduite. L'approbation de la FDA était basée sur les résultats positifs d'un essai de phase III, qui a montré que Farxiga avait atteint une réduction statistiquement et cliniquement significative des décès ou des hospitalisations pour insuffisance cardiaque par rapport au placebo. Ce médicament est actuellement par ailleurs en cours d'évaluation pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.83%