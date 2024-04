Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: la FDA approuve Voydeya pour traiter l'HPN information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que le Voydeya (danicopan) a été approuvé aux États-Unis comme traitement d'appoint à l'Ultomiris (ravulizumab) ou au Soliris (eculizumab) dans le cadre du traitement de l'hémolyse extravasculaire (EVH) chez les adultes atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN).



L'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis s'appuie sur des résultats positifs d'un essai de phase III dont les résultats ont été publiés dans The Lancet Hematology.



Selon Marc Dunoyer, directeur d'Alexion (structure d'AstraZeneca spécialisée dans les maladies rares), l'approbation de Voydeya 'marque une avancée importante dans le traitement de l'HPN'.



Le laboratoire précise que Voydeya a été approuvé au Japon, recommandé pour approbation dans l'UE et que 'des examens réglementaires sont en cours dans d'autres pay's.





