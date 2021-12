Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : la FDA approuve un prophylactique anti-Covid information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que la FDA avait accordé une autorisation d'urgence à Evusheld, son association d'anticorps visant à prévenir les formes symptomatiques de la Covid-19. Le feu vert de l'autorité sanitaire américaine concerne l'utilisation du produit en prophylaxie pré-exposition chez les adultes et adolescents considérés comme vulnérables, notamment les patients immunodéprimés. Le groupe pharmaceutique fait valoir que les personnes dont la réponse immunitaire est jugée insuffisante après la vaccination représente environ 2% de la population mondiale. Evusheld (anciennement AZD7442) est une association de deux anticorps monoclonaux à longue durée d'action dérivés de lymphocytes prélevés chez des patients convalescents à la suite d'une infection au coronavirus. La licence du médicament, initialement découvert par le centre médical de l'Université Vanderbilt à Nashville (Tennessee), a été cédée l'an dernier à AstraZeneca. Les premières doses du produit devraient être disponibles 'très prochainement', à en croire le laboratoire. A la Bourse de Londres, le titre AstraZeneca s'inscrivait en hausse de 0,8% jeudi matin suite à cette approbation.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.98%