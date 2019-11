Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca :la FDA approuve un médicament contre la leucémie Cercle Finance • 22/11/2019 à 10:51









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le médicament Calquence d'AstraZeneca pour les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique ou de petit lymphome lymphocytique. L'approbation est basée sur les résultats positifs de deux essais cliniques de phase III qui ont montré que Calquence réduisait le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport aux groupes de comparaison, a déclaré le groupe. Avec plus de 20 000 nouveaux cas prévus cette année rien qu'aux États-Unis, la leucémie lymphoïde chronique est l'un des types les plus courants de leucémie chez l'adulte.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.87%