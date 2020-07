Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : la FDA approuve un inhalateur pour la COPD Cercle Finance • 24/07/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé un inhalateur développé par AstraZeneca pour traiter la maladie pulmonaire obstructive chronique, ou COPD (Chronic obstructive pulmonary disease). Le dispositif, Breztri Aerosphere, comprend un corticostéroïde inhalé avec un antagoniste muscarinique à longue durée d'action et un bêta2-agoniste administré dans un système à dose sous pression. L'inhalateur, qui a déjà été approuvé au Japon et en Chine pour les patients atteints de COPD, est actuellement en cours d'examen réglementaire dans l'UE. Aux termes d'un accord passé pour acquérir Pearl Therapeutics, AstraZeneca effectuera un paiement d'étape de 150 millions de dollars après l'approbation réglementaire américaine de Breztri Aerosphere.

