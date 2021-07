Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : la FDA accorde une licence BLA au tezepelumab Cercle Finance • 08/07/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accepté la demande de licence de produits biologiques (BLA) concernant le tezepelumab dans le cadre d'une procédure d'examen prioritaire. Développé en collaboration avec Amgen, le tezepelumab est destiné au traitement de l'asthme. Une étude de phase III a d'ailleurs montré sa supériorité par rapport au placebo, dans tous les critères d'évaluation, précise le laboratoire. Selon Mene Pangalos, vice-président exécutif R&D BioPharmaceuticals chez AstraZeneca, la décision de la FDA 'rapproche de la fourniture d'un médicament de première classe indispensable aux patients asthmatiques'.

