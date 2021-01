Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : la Chine approuve le Symbicort Turbuhaler Cercle Finance • 26/01/2021 à 09:44









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son Symbicort Turbuhaler (budésonide/formotérol 160/4,5 mcg) a été approuvé en Chine comme médicament anti-inflammatoire chez les patients souffrant d'asthme léger âgés de 12 ans et plus, en réponse aux symptômes. L'approbation par la National Medical Products Administration (NMPA) s'appuie sur les résultats positifs des essais de phase III SYGMA 1 et SYGMA 2, publiés dans le New England Journal of Medicine. Symbicort Turbuhaler est la première bithérapie approuvée en Chine en tant que médicament anti-inflammatoire pour traiter l'asthme léger. Il est déjà approuvé en Chine pour les patients souffrant d'asthme modéré à sévère en tant que médicament anti-inflammatoire et comme traitement d'entretien uniquement, précise le laboratoire.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.07%