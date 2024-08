Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: la Chine approuve Fasenra dans l'asthme sévère information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 09:44









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi que l'agence chinoise des médicaments avait approuvé son anticorps monoclonal Fasenra pour le traitement de l'asthme éosinophile sévère.



Le laboratoire précise que l'autorisation de l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) concerne le traitement d'entretien de la maladie chez les individus âgés d'au moins 12 ans.



Son homologation se base sur les résultats d'essais cliniques de phase III menés en Chine, en Corée du Sud et aux Philippines, lors desquels Fasenra a permis une réduction de 74% du taux annuel d'exacerbation de l'asthme en association avec un traitement standard.



Dans son communiqué, AstraZeneca précise que l'asthme éosinophile sévère touche environ trois millions de personnes en Chine.



Fasenra, un anticorps monoclonal qui recrute des cellules tueuses naturelles, entraîne une déplétion presque totale des éosinophiles, des cellules présentes chez environ 50% des patients atteints d'asthme.



Le médicament, qui se présente sous la forme d'une seringue préremplie à injecter en mode sous-cutané une fois tous les deux mois, est maintenant homologué dans 80 pays, dont les Etats-Unis, l'Union européenne et le Japon.





