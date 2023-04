Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: l'Ultomiris de nouveau recommandé dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - L'Ultomiris, un médicament acquis par AstraZeneca dans le cadre du rachat d'Alexion, a été recommandé en Europe par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) pour le traitement de la NMOSD.



La maladie du spectre de la neuromyélite optique - ou NMOSD - est une maladie auto-immune rare du système nerveux central, invalidante et susceptible de menacer la vie des patients.



Elle touche majoritairement les femmes, l'âge médian du diagnostic étant de 40 ans.



La décision du CHMP doit en principe ouvrir la voie à une homologation dans les prochains mois de ce médicament, qui est administré par intraveineuse.



L'Ultomiris est déjà autorisé en Europe pour ce qui concerne le traitement de la myasthénie auto-immune et de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), deux autres maladies rares.







