AstraZeneca: l'UE autorise la mise sur le marché d'Evusheld information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que l'Evusheld -combinaison d'anticorps à action prolongée- a obtenu une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne (UE) afin de prévenir l'infection au Covid-19 chez une large population, soit à partir de 12 ans et 40 kilos.



L'approbation par la Commission européenne s'appuie notamment sur les données d'un essai de phase III montrant qu'Evusheld avait entraîné une réduction de 77 % du risque de développer le Covid-19 symptomatique par rapport au placebo au stade primaire et une réduction de 83 % après une analyse médiane de six mois, avec une protection contre le virus d'une durée d'au moins six mois.



La dose recommandée d'Evusheld en Europe est de 150 mg de tixagevimab et de 150 mg de cilgavimab, administrés en deux injections intramusculaires (IM) séquentielles distinctes.



' Evusheld a le potentiel de fournir une protection durable contre le Cocid-19 à une large population d'individus, y compris ceux qui ne sont pas suffisamment protégés par un vaccin contre le Covid-19, ainsi que ceux à risque accru d'exposition', résume Mene Pangalos, vice-président exécutif en charge de la R&D bio-pharmaceutique chez AstraZeneca.





