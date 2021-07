Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : l'UE autorise l'acquisition d'Alexion Cercle Finance • 06/07/2021 à 10:27









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi que la Commission européenne avait autorisé son projet d'acquisition de l'américain Alexion, sans réclamer de concessions. Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique note que l'opération a désormais reçu le feu vert des autorités américaines, japonaises ainsi que de bon nombre d'autres pays. Seule l'approbation du Royaume-Uni se fait attendre, un processus qui pourrait prendre quelque temps puisque l'autorité de la concurrence britannique lancé en mai une enquête concernant le projet de rachat. Pour mémoire, cette acquisition de 39 milliards de dollars, annoncée en fin d'année dernière, doit permettre à AstraZeneca d'implanter à Boston un pôle spécialisé dans les maladies rares, censé afficher des taux de croissance à deux chiffres.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.48%