AstraZeneca: l'UE approuve Ultomiris contre la myasthénie

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi que l'Union européenne avait approuvé Ultomiris (ravulizumab), son traitement contre la myasthénie grave généralisée, une maladie auto-immune rare qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles.



Le groupe biopharmaceutique précise que le feu vert de Bruxelles concerne l'administration du médicament en tant que traitement d'appoint chez les patients adultes exprimant des anticorps anti-récepteurs d'acétylcholine.



Cette décision, souligne le laboratoire, marque la première et la seule autorisation d'un anticorps inhibiteur de longue durée ciblant la fraction C5 du complément dans le traitement de la maladie.



Cette approche thérapeutique a été développée par Alexion, la nouvelle filiale de maladies rares d'AstraZeneca.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.49%