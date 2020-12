Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : l'UE approuve la Trixeo Aerosphere Cercle Finance • 14/12/2020 à 11:12









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que la Trixeo Aerosphere (fumarate de formotérol / bromure de glycopyrronium / budésonide) a été approuvée par l'Union européenne (UE) pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) modérée à sévère. L'approbation par la Commission européenne s'appuie sur les résultats positifs de l'essai de phase III Ethos et par les données d'efficacité et de sécurité de l'essai de phase III Kronos. Trixeo Aerosphere avait été recommandé en octobre 2020 pour une autorisation de mise sur le marché par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments.

