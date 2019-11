Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : l'UE a approuvé un médicament pour le diabète Cercle Finance • 15/11/2019 à 11:17









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé le médicament Qtrilmet d'AstraZeneca pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2, a annoncé le fabricant du médicament. Le médicament oral à prise unique quotidienne était déjà approuvé aux États-Unis en mai de cette année.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.93%