AstraZeneca : l'immunothérapie Imfinzi approuvée en Chine

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que l'agence chinoise des médicaments avait approuvé son immunothérapie Imfinzi dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules à un stade avancé. Le groupe biopharmaceutique précise qu'Imfinzi a été autorisé pour le traitement en première ligne des patients adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu, en association avec une chimiothérapie standard. Le cancer du poumon à petites cellules est une forme très agressive du cancer du poumon, qui réapparaît et progresse généralement rapidement malgré la réponse initiale à la chimiothérapie. Son pronostic est particulièrement mauvais, puisque seulement 3% des personnes atteintes d'une maladie à un stade étendu sont encore en vie cinq ans après le diagnostic.

