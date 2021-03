Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : l'HAS recommande le vaccin pour les +55 ans Cercle Finance • 19/03/2021 à 14:19









(CercleFinance.com) - Au lendemain de l'avis favorable rendu par l'Agence européenne du médicament (EMA) au sujet du vaccin AstraZeneca, la Haute Autorité de Santé a, à son tour, donné son feu vert à la reprise de la vaccination avec le sérum du laboratoire anglo-suédois. L'HAS recommande cependant de réserver la vaccination aux personnes âgées de 55 ans et plus, a rapporté Olivier Veran, ministre des Solidarités et de la santé, sur son fil twitter.

