AstraZeneca : l'Europe donne son feu vert pour l'Enhertu

(CercleFinance.com) - L'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) d'AstraZeneca et Daiichi Sankyo a été approuvé par l'Union européenne (UE) pour la monothérapie des patientes atteintes d'un cancer du sein non résécable ou métastatique HER2-positif qui ont reçu au moins deux traitements antérieurs à base d'anti-HER2, annonce aujourd'hui AstraZeneca. L'approbation de la Commission européenne s'appuie sur les résultats positifs de l'essai de phase II 'DESTINY-Breast01', dans lequel Enhertu a montré une 'une ampleur, une profondeur et une durabilité de réponse jamais vues auparavant dans cette population de patients', témoigne le professeur Fabrice André, chef de la recherche du département d'oncologie médicale, à Villejuif (France). En Europe, plus d'un demi-million de cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année, 20% d'entre eux étant 'HER2-positif'.

