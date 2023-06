AstraZeneca: l'essai d'Andexxa atteint ses critères information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 09:54

(CercleFinance.com) - Annexa-I, un essai de phase IV post-commercialisation visant à évaluer l'efficacité et la sécurité d'Andexxa sera arrêté prématurément annonce AstraZeneca.



La décision est basée sur l'atteinte des critères d'arrêt pré-spécifiés d'efficacité hémostatique supérieure, la capacité à limiter l'expansion d'une hémorragie cérébrale potentiellement mortelle, par rapport aux soins habituels.



La recommandation d'arrêter l'essai a été faite par le comité indépendant de surveillance des données et de la sécurité suite à une évaluation intermédiaire planifiée de l'efficacité qui a montré les avantages de l'inversion d'Andexxa plus tôt dans le recrutement de l'étude que prévu à l'origine.



AstraZeneca va maintenant entamer la clôture de l'étude ANNEXA-I et procéder au dépôt des dossiers réglementaires aux États-Unis et dans l'Union européenne afin d'obtenir l'approbation de l'étiquette complète. Les résultats complets d'efficacité et de sécurité seront soumis pour présentation lors d'une prochaine réunion médicale et pour publication.