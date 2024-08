Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: l'EMA valide une demande sur Enhertu information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - Le japonais Daiichi Sankyo a annoncé lundi que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait validé le dépôt de la demande de variation de type II déposée sur Enhertu, l'anticorps qu'il développe avec AstraZeneca, dans le traitement d'une forme avancée du cancer du sein.



L'avis de l'autorité réglementaire européenne concerne l'utilisation d'Enhertu en monothérapie chez les patients atteints d'un cancer du sein inopérable ou métastatique à faible expression 'HER2' ayant déjà reçu une thérapie endocrinienne.



Le laboratoire précise que son opinion se base sur des résultats cliniques de phase 3 ayant montré une amélioration statistiquement significative et cliniquement notable de la survie sans progression de la maladie chez les individus traités en comparaison d'une chimiothérapie standard.



Enhertu est un conjugué anticorps-médicament spécifiquement conçu pour cibler HER2, mis au point et commercialisé conjointement par Daiichi Sankyo et AstraZeneca.





Valeurs associées ASTRAZENECA 12 978,00 GBX LSE -0,52%