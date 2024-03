Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: l'EMA valide Dato-DXd pour deux cancers information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 11:11









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait validé sa demande d'autorisation de mise sur le marché dans le cadre de l'évaluation de Dato-DXd dans deux types de cancer.



La première décision concerne le traitement du cancer non à petites cellules non épidermoïde localement avancé ou métastatique, nécessitant une thérapie systémique après une précédente prise en charge.



L'autre porte sur le cancer du sein HR positif, mais HER2 négatif, non opérable ou métastatique chez les patients pour lesquels la maladie a progressé et qui ne peuvent pas bénéficier d'une endocrinothérapie suite à l'administration d'une première thérapie systémique.



Le datopotamab deruxtecan - ou Dato-DXd - est un conjugué anticorps-médicament conçu en collaboration avec le japonais Daiichi Sankyo.





