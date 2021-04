Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : l'EMA présente ses conclusions sur le vaccin Cercle Finance • 07/04/2021 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le comité de pharmacovigilance et de sécurité (PRAC) de l'Agence européenne du médicament (EMA) a conclu aujourd'hui que 'les caillots sanguins inhabituels avec une baisse du nombre de plaquettes sanguines devraient être répertoriés comme des effets secondaires très rares du Vaxzevria', le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca. L'Agence européenne du médicament maintient que le rapport bénéfice/risque du vaccin du laboratoire anglo-suédois 'reste positif'. Pour parvenir à sa conclusion, le comité a pris en considération toutes les preuves actuellement disponibles et a consulté un groupe spécial d'experts. Ces 'très rares cas' sont susceptibles de se déclarer dans les deux semaines suivant la vaccination, prévient l'EMA, précisant que les facteurs de risques spécifiques n'ont pas été confirmés. Le PRAC a noté que les caillots sanguins se sont déclarés dans les veines du cerveau (thrombose du sinus veineux cérébral, CVST) et de l'abdomen (thrombose veineuse splanchnique) et dans les artères. La plupart des cas signalés sont survenus chez des femmes de moins de 60 ans. 'Comme pour tous les vaccins, l'EMA continuera de surveiller l'innocuité et l'efficacité du vaccin et fournira au public les dernières informations', assure l'Agence dans son communiqué.

