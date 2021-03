Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : l'EMA poursuit ses investigations Cercle Finance • 31/03/2021 à 16:12









(CercleFinance.com) - Le comité de sécurité et de pharmacovigilance (PRAC) de l'EMA (Agence européenne du médicament) se réunit ce mercredi dans le cadre de l'enquête en cours sur les très rares cas de caillots sanguins associés à un faible nombre de plaquettes, chez certaines personnes vaccinées avec le Vaxzevria, du nom du vaccin d'AstraZeneca contre la Covid-19. L'EMA a convoqué une réunion d'un groupe d'experts ad hoc (experts externes indépendants, hématologues, neurologues, épidémiologistes...) le lundi 29 mars afin d'apporter une contribution supplémentaire à l'évaluation en cours, dans le but d'identifier d'éventuels facteurs de risque sous-jacents. Le résultat de cette réunion sera discuté par le PRAC et alimentera son évaluation en cours. À l'heure actuelle, l'EMA rappelle qu'aucun facteur de risque spécifique, tel que l'âge, le sexe ou des antécédents médicaux de troubles de la coagulation, n'a été identifié. Par ailleurs, 'un lien de causalité avec le vaccin n'est pas prouvé, mais il reste possible et une analyse plus approfondie se poursuit', précise l'EMA.

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.58%