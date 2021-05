Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca : l'EMA évalue des données de sécurité du vaccin Cercle Finance • 07/05/2021 à 15:39









(CercleFinance.com) - Le comité de sécurité et de pharmacovigilance (PRAC) de l'Agence européenne du médicament (EMA) évalue actuellement des rapports de sécurité liés au Vaxzevria, le vaccin développé par AstraZeneca contre la Covid, après que des cas de syndromes de Guillain-Barré (SGB) ont été signalés après vaccination. 'Le SGB est un trouble du système immunitaire qui provoque une inflammation nerveuse et peut entraîner des douleurs, des engourdissements, une faiblesse musculaire et des difficultés à marcher', précise l'EMA. Au cours du processus d'autorisation de mise sur le marché, le SGB avait été identifié comme 'un événement indésirable possible nécessitant des activités spécifiques de surveillance de la sécurité'. Dans ce contexte, le PRAC a demandé au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de fournir des données détaillées supplémentaires, y compris une analyse de tous les cas signalés. Le PRAC poursuivra son examen et communiquera davantage dès que de nouvelles informations seront disponibles, précise-t-il. Les experts du PRAC se sont réunis du 3 au 6 mai afin de passer en revue les incidents relatifs aux vaccinations avec les différents sérums mis au point par les laboratoires.

