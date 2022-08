Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: l'approbation d'Enhertu étendue aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 09:41









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi avoir remporté le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) américaine concernant la mise sur le marché de son immunothérapie Enhertu dans le traitement du cancer du sein métastatique dit 'HER2 faible'.



Cet anticorps - développé et commercialisé avec le japonais Daiichi Sankyo - est désormais approuvé aux Etats-Unis pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du sein non-opérable ou métastatique sous-exprimant le gène HER2.



Cette autorisation concerne les individus ayant déjà reçu une chimiothérapie ou ayant connu une rechute de la maladie dans les six mois ayant suivi la fin de leur traitement.



Enhertu - un conjugué qui cible les récepteurs HER2 - est déjà homologué dans une trentaine de pays dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du sein HER2 positif.



Le médicament est également autorisé dans certains pays pour ce qui concerne le traitement de certains cancers gastriques exprimant eux aussi le gène HER2.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.70%